الدوري السعودي.. الهلال يسعى لاستعادة هيبته أمام الاتفاق

ويسعى فريق الهلال بقيادة مدربه الجديد البرازيلي روجيريو ميكالي، لاستعادة هيبته في مسابقة الدوري السعودي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل العودة للمنافسة على اللقب.
كان نادي الهلال، أعلن الأحد الماضي إقالة الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام ضمك بهدف نظيف.
ويقدم الهلال نتائج سيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث خاض 18 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 آخرين.
في المقابل يطمح الاتفاق بقيادة مهاجمه المغربي وليد أزارو في تعميق جراح الهلال بخطف الثلاث نقاط منه، أملا في الدخول في المربع الذهبي هذه الجولة.
ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 27 نقطة.
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