هاشيموتو تنقذ سمعة طوكيو بتولي رئاسة اللجنة المنظمة للأولمبياد

قالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الخميس، إن سيكو هاشيموتو، وزيرة الأولمبياد، ستوافق على تولي رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بدلا من يوشيرو موري الذي استقال بسبب إساءات للسيدات.
واستقال موري من رئاسة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي، بعد قوله إن السيدات يتحدثن لفترة طويلة، في ضربة جديدة للألعاب التي تأجلت لعام وتواجه معارضة محلية لإقامتها خوفا من جائحة فيروس كورونا.
وأشار المنظمون، إلى أن لجنة مستقلة بدأت اجتماعاتها يوم الثلاثاء لاختيار خليفة موري من خلال العديد من المتطلبات منها تفهم المساواة بين الجنسين والتنوع والقدرة على تحقيق هذه المفاهيم خلال البطولة.
وسبق أن شاركت هاشيموتو، التي وُلدت قبل أيام من استضافة اليابان أولمبياد 1964، في الألعاب الشتوية و3 مرات في الألعاب الصيفية في منافسات الدراجات.
وتولت هاشيموتو، البالغ عمرها 56 عاما، منصب وزيرة الأولمبياد في 2019 بجانب وزارة تمكين السيدات.
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