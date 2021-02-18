نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية والنصر في الدوري اليوم 2021/02/18 والقناة الناقلة ومعلق اللقاء والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير نادي النصر السعودي موعد مباراة القادسية والنصر، في أطار الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب نادي القادسية استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لتحقيق النصر ومحو ذكرى الهزيمة القاسية في الجولة الماضية برباعية من نادي الشباب السعودي، تنقل مباراة اليوم عبر قنوات السعودية الرياضية وفريق القادسية يسعى اليوم للانتصار واستغلال حالة انصر السيئة وكان القادسية قد فاز في الجولة الماضية على التعاون بهدفين دون رد، والفريقين متساويان في عدد النقاط برصيد 25 نقطة وهو ما سيجعل اللقاء في غاية القوة والندية.

موعد مباراة القادسية والنصر اليوم والقناة الناقلة

تلعب المباراة اليوم الخميس الموافق 2021/02/18، في تمام الساعة 17.10 بتوقيت مدينة القاهرة، 18.10 بتوقيت مكة المكرمة، 19.10 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وتنقل المباراة على شاشة قناة KSA SPORTS HD 3.

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة قبل مباراة اليوم

الفريق الترتيب النصر يحتل النصر المركز الثامن برصيد 25 نقطة من لعب 18 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات سجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 25 هدف. القادسية يحتل المركز أل 8 برصيد 25 نقطة من لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 28 هدف وسكنت شباكه 27 هدف.

التشكيل المتوقع للقادسية أمام النصر اليوم

حراسة المرمى ” فيصل”.

خط الدفاع ” إبراهيم الشعيل، ويليامز، أوروشن فيتاس، حمد اليامي”.

خط الوسط ” حسن العمري، نايف هزازي، إيديسون دا كروس، ستانلي”.

خط الهجوم ” ليكي جمس، كارلوس أندريا”.

التشكيل المتوقع للنصر أمام القادسية اليوم في الدوري

حراسة المرمى ” براد جونز”.

خط الدفاع ” أسامة الخلف، عبد الله العمري، علي لاجامي، سامي النجعي”.

خط الوسط ” بيتروس، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، بيتي ما رتنيز، نور الدين مرابط”.

خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله.

بطاقة مباراة القادسية والنصر اليوم في الدوري

المباراة القادسية * النصر المنافسة الجولة أل 19 من الدوري السعودي الموعد الخميس الموافق 2021/02/18 الساعة 17.10 بتوقيت القاهرة، 18.10 بتوقيت مكة القناة الناقلة KSA SPORTS HD 3 معلق المباراة راشد الدوسري