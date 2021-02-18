الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على رحلة السفر للسنغال

يضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اللمسات النهائية على برنامج إعداد الفريق لرحلة السفر للسنغال المقرر لها السبت المقبل.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على السفر للسنغال صباح السبت المقبل لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثالث والعشرين من فبراير الجارى.

ويشاهد الجهاز الفنى للزمالك مباراة تونجيت والترجى فى الجولة الأولى عبر "سيديهات" تم توفيرها من قبل الطاقم الإدارى، والتى انتهت بفوز بطل تونس بهدفين مقابل هدف للتعرف على نقاط القوة والضعف فى بطل السنغال.

ونجحت اللجنة المؤقتة فى توفير طائرة خاصة لسفر الفريق للسنغال توفيرا للنفقات مقارنة بالطيران العادى، وكذلك لوقت وجهد اللاعبين.

ويترأس البعثة اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لدعم الفريق الأبيض فى مهمته التى يبحث فيها عن الفوز الأول له فى المجموعة بعدما تعادل فى الجولة الأولى سلبيا باستاد القاهرة مع ضيفه مولودية وهران الجزائرى.