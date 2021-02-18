حكام مباراة اليوم بين الطلائع والقناة في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والقناة. وتقام المباراة بين الطلائع والقناة في الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات دور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر. وجاء طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والقناة على النحو التالي: يدير اللقاء محمد سيد بكر حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى أحمد صلاح عبد الفتاح ومحمد عاطف الزناري وتامر جمعة حكما رابعا.

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