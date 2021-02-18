قبل انطلاق التصفيات الأفريقية للسلة.. مرعي يتحدث عن غيابات الفراعنة وأهداف التأهل لبطولة إفريقيا

كشف أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن آخر استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وقال مرعي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة "وصلنا مبكرًا لتونس قبل انطلاق التصفيات بـ 5 أيام وهذا الأمر ساعد اللاعبين على التكيف على أجواء البطولة، أرى أننا نسير بخطوات جيدة لتقديم أداء جيد في التصفيات".

وتابع "هدفنا كجهاز فني ومجلس إدارة اتحاد السلة خلق قوام أساسي لمنتخب مصر، لدينا إصابات مثل عمرو الجندي ودولا وعصام مرعي، إستراتيجية الجهاز الفني هو إيصال رسالة أن المنتخب لن يكون معتمدًا على لاعب بعينه، كل المصابين مؤثرين ولكن وفقًا لخطتنا فلن يتأثر الفريق بهذه الغيابات والبركة في الموجودين".

وأضاف "نقوم بتطبيق تجربة في بعض الأمور الفنية من الناحية الدفاعية والهجومية، ننتظر أن تجاوب المباريات المقبلة على سؤال هل نحن قادرين على تطبيق خططنا ايًا كانت المجموعة الموجودة في الملعب أم لا".

وواصل مرعي "في المباريات الودية يكون لي أهداف معينة، خلال مباراتي رواندا ومدغشقر كنا نقوم بإجراء تغييرات خمسة لاعبين دفعة واحدة، نضع تشكيلات متعددة للوصول إلى أحسن شكل للمنتخب وليس أفضل 5 لاعبين أيًا كانت نتيجة المباراة، نريد تطبيق جمل فنية ونرى مدى انسجام اللاعبين لهذه الخطط، وهذا الأمر يحتاج إلى خطوات وليست مباراة ودية أو تمرينة".

وأردف "في مباراة مدغشقر استقبلنا 70 نقطة ولكن هذا أمر ليس مهم، كنا نطبق استراتيجية في أرض الملعب أيًا كانت النتيجة، هذه الاستراتيجية قد لا تنجح أمام مدغشقر ولكن تنجح مع منافس آخر، ليس مهم أن افوز بفارق 50 نقطة، الأهم هو تطبيق ما أريده وأعالج الأخطاء، قمنا بعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء قبل مباريات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب".

وأضاف مرعي في تصريحاته "هدفنا هو الفوز في الـ 3 مباريات وليس ضمان التأهل فقط، ما نقوم به من معسكرات ومباريات ودية الهدف وراءه هو تحقيق العلامة الكاملة وليس الاكتفاء بالفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل لبطولة إفريقيا، نسعى لصدارة المجموعة من أجل الحصول على ترتيب جيد في تصنيف الاتحاد الدولي، هذا الأمر أكدنا فيه على اللاعبين خلال المعسكر بدايًة من المهندس محمد عبد المطلب رئيس البعثة".

واختتم أحمد مرعي تصريحاته "المباريات أمام اوغندا والرأس الأخضر والمغرب ستكون أقوى من مباريات المرحلة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية في شهر نوفمبر، الجميع سيخوض مباريات حياة أو موت من أجل الحصول على بطاقات التأهل للبطولة".