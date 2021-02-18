الدوري الأوروبي.. أرسنال "النني" في مهمة صعبة أمام بنفيكا

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير، لتعزيز آماله في الصعود إلى دور الـ 16، قبل خوض مواجهة الإياب في إنجلترا.

على الجانب الآخر يتسلح بنفيكا بعامل الأرض لتحقيق فوزا مريحا على الجانرز، ووضع قدم في الدور ثمن النهائي.

وسبق وأن التقى أرسنال وبنفيكا في 5 مباريات بمسابقات مختلفة، وفاز كل فريق بمباراتين، بينما كان التعادل حاضرا في مناسبة واحدة.

وتقام اليوم العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها توتنهام مع وولفسبيرجر، ريال سوسيداد مع مانشستر يونايتد، ميلان مع سيرفينا زفيردا، سبورتنج براجا مع روما، سلافيا براج مع ليستر سيتي، أولمبياكوس مع هوفنهايم، غرناطة مع نابولي، وليل مع أياكس أمستردام.