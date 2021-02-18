نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم 2021/02/18 على مختلف الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية، التي تعتبر من أفضل القنوات الرياضية العربية، نظراً لنقلها أقوى مسابقة دوري في العالم العربي الدوري السعودي للمحترفين، تنقل القناة اليوم عدة مباريات هامة في الجولة 19 من عمر المسابقة، لذا يتزايد البحث عن ترددها في الوقت الحالي على مختلف الأقمار الصناعية، حتى يتمكن عشاق الكرة السعودية من السعوديين ومحبي الكرة السعودية في متابعة المباريات القوية اليوم، وهو ما سنقدمه لمتابعينا داخل المقال.

نبذة عن قناة السعودية الرياضية

القنوات الرياضية السعودية، هي قنوات سعودية متخصصة في الرياضية، تنقل المنافسات السعودية والعالمية، تابعة للهيئة العامة للرياضة في المملكة، أطلقت القنوات الرياضية السعودية عام 1423 هجري، وكانت عباراه عن قناة واحدة فقط ومع دخول عالم الاحتراف في الدوري السعودي بدأ التفكير في أطلاق عدة قنوات، لنقل أكثر من مباراة في وقت واحد، وكانت النقلة المبري في عام 2018 بإطلاق القنوات الثالثة والرابعة، باسم KSA SPORTS ومنذ ذالك التاريخ والقنوات تقدم برامجها بالمجان لعشاق الرياضة في كل مكان.

أهم مباريات اليوم على القنوات السعودية الرياضية

المباراة الموعد والقناة الناقلة والمعلق الفيصلي * ضمك التوقيت 14.50 بتوقيت القاهرة، 15.50 بتوقيت مكة، القناة KSA HD 1 المعلق عبد الله الغامدي التعاون * الاتحاد 14.55 بتوقيت القاهرة، 15.55 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة KSA HD 2 المعلق عيسى الحربيين القادسية * النصر 17.10 بتوقيت القاهرة، 18.10 بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة على قناة KSA HD 3 يعلق عليها راشد الدوسري. الهلال والاتفاق 19.20 بتوقيت القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة على قناة KSA HD 1 ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي. تردد قناة السعودية الرياضية على نايل سات HD القناة السعودية الرياضية التردد 12284 معامل الاستقطاب V عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 ترتيب الدوري السعودي للمحترفين2021 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 19 11 5 3 11 24:39 15 38 2 الأهلي 19 10 5 4 11 27:32 5 35 3 الهلال 18 9 6 3 12 13:30 17 33 4 الاتحاد 18 7 8 3 12 17:23 6 29 5 الإتفاق 18 8 3 7 12 27:30 3 27 6 الوحدة 19 8 3 8 11 31:30 -1 27 7 التعاون 18 6 7 5 12 15:18 3 25 8 النصر 18 7 4 7 12 25:27 2 25 9 القادسية 18 6 7 5 12 27:28 1 25 10 الفتح 19 7 4 8 11 33:29 -4 25 11 أبها 19 7 3 9 11 32:26 -6 24 12 الباطن 19 6 5 8 11 30:27 -3 23 13 الفيصلي 18 4 8 6 12 25:22 -3 20 14 الرائد 19 5 4 10 11 32:25 -7 19 15 ضمك 18 4 4 10 12 33:23 -10 16 16 العين 19 4 2 13 11 39:21 -18 14 تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات القناة السعودية الرياضية التردد 12149 معامل الاستقطاب H أفقي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5