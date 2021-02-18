مكتشف مصطفى محمد يحذر الفرعون من مغادرة جالطة سراي

وقال لوك إيميل في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": أعتقد أن الكثير في مصر لا يدركون العمل الذي قمنا به في طلائع الجيش لتحسين مصطفى محمد الذي اكتشفته كأحد أفضل المهاجمين في مصر".
وتابع:" لقد ساعدت مصطفى محمد كثيرا على العمل الجاد وتحفيزه ليصبح أفضل لاعب في Can - 23 في مصر".
وأشار:" لقد تحدثت مع مصطفى عدة مرات منذ أن كان في تركيا، ولدي صديق تركي يقدم لي تقارير عن مبارياته ؛ كما أعطيه بعض النصائح من أجل مواصلة التألق".
وواصل:" على مصطفى محمد الاستمرار مع جالطة سراي لمدة موسمين لاكستاب مزيد من الخبرات، قبل الانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير".
وأكمل:" أنني أشعر بخيبة أمل لعدم معرفة بعض الأندية في مصر لإمكانياتي وقدراتي، اسأل محمد بسام ، حسن صلاح ، كريم طارق ، إسلام جمال ، أحمد سامي ، عموري، اسألهم عن كيفية تدريبي ، تحليلاتي للمباريات والخصوم ، وكذلك الاستعدادات لخطط المباريات. اسأل أيضًا محمد جودة الذي كان لاعبًا رائعًا في الأهلي في زمن مانويل جوزيه، فقط اسألهم الأسئلة".
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