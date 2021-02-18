بعد انتقاد أحمد بلال له.. جمهور الزمالك يدعم مصطفى محمد: ارمي ورا ضهرك وانطلق

رد مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي المعار من صفوف الزمالك على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي له في الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى محمد على حسابه الشخصية في تويتر: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفي_محمد ، # أحمد_بلال ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاءت التعليقات كالتالي :

كل الدعم لابن نادي الزمالك خاصه بعد مستواه المميزه الفتره القادمه

ارمي وراء ظهرك كل التعليقات السلبيه منتظرين محترم مثل محمد صلاح

مصطفى محمد انطلق كالصاروخ مع العملاق التركي، وأصبح أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه الجديد