مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أرسنال ضد بنفيكا، في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس، والقنوات الناقلة:

كأس مصر:

طلائع الجيش - القناة، الثانية والنصف ظهرا، عبر قناة أون تايم سبورت

الدوري الأوروبي:

وولفسبيرجر - توتنهام، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2

ريال سوسيداد - مانشستر يونايتد، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1

سرفينا زفيردا - ميلان، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5

سلافيا براج - ليستر سيتي، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3

سبورتنج براجا - روما، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4

أولمبياكوس - آيندهوفن، الثامنة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة بي إن سبورت 9

بنفيكا - آرسنال، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1

غرناطة - نابولي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4

ليل - أياكس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6

الدوري السعودي:

الفيصلي - ضمك، الثالثة إلا عشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1

التعاون - الاتحاد، الثالثة إلا خمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 2

القادسية - النصر، الخامسة وعشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3

الهلال - الاتفاق، السابعة وعشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1