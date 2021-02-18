لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا اليوم استعدادا للسفر إلى السنغال

يجري حاليا لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث في دوري أبطال أفريقيا.

كما يحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.

وتسافر بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار السبت المقبل استعدادا لمواجهة تونجيث الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي. وفاز الزمالك مساء أمس، الأربعاء، على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.



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