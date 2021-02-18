فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

كشف موقع" football data base" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التصنيف الأخير للأندية على مستوى العالم.

واحتل بايرن ميونخ المتوج مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الصدارة العالمية، وحل مانشستر سيتي ثانيا وأتلتيكو مدريد ثالثا وبرشلونة رابعا وريال مدريد خامسا.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الـ 42 عالميا، في صدارة الأندية الأفريقية والعربية، بينما تواجد الزمالك في المركز الـ 139.

يذكر أن الأهلي حصد مؤخرا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.