الأهلي يفقد جهود الشحات ووليد سليمان ومعلول أمام سيمبا وغموض موقف طاهر من رحلة تنزانيا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن حسين الشحات لن يكون ضمن بعثة أبناء الرداء الأحمر التي ستغادر إلى تنزانيا مساء غد، الجمعة.
وقال الجهاز الفني إن الشحات سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف ٤ مباريات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال مع الزمالك التي حسمها المارد الأحمر بالضربة القاضية لمحمد مجدي أفشة.
وأضاف أن الثنائي علي معلول ووليد سليمان خارج البعثة أيضا لعدم اكتمال شفائهما.
وأوضح أن هناك أملا بسيطا في إمكانية ضم طاهر محمد طاهر للبعثة، حيث إن حالته تتحسن بعد إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.
وشدد على أن أيمن اشرف لم يكن مصابا في الأساس ولكنه اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية، فتمت إراحته أمام المريخ السوداني.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تمديد الراحة السلبية للاعبيه يوما آخر.
وكان موسيماني منح لاعبيه راحة سلبية أمس بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وقرر موسيماني تمديد الراحة السلبية لتستمر اليوم أيضا، خاصة أن الفريق لا يزال يعاني من إجهاد المشاركة في رحلة مونتريال العالم للأندية.
واستقر الأهلي على السفر إلى تنزانيًا مساء غد استعدادا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
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