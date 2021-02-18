الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

وشهدت تشكيلة اتحاد جدة الأساسية لمواجهة التعاون، تواجد المدافع المصري أحمد حجازي.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون كالتالي:
جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي- عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.
ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة الهلال على المركز الثالث، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.
كان الاتحاد تعادل مع أهلي جدة بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع بـ 25 نقطة.
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