الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

أعلن فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

وشهدت تشكيلة اتحاد جدة الأساسية لمواجهة التعاون، تواجد المدافع المصري أحمد حجازي.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون كالتالي:

جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي- عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.

ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة الهلال على المركز الثالث، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

كان الاتحاد تعادل مع أهلي جدة بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي.