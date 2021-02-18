اتحاد الرماية يعلن قائمة مصر المشاركة في كأس العالم

أعلن مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" المقرر انطلاقها فى مصر بدء من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستصل الوفود يوم الإثنين المقبل، على أن يتم فحص الأسلحة وإقامة المؤتمر الفنى وتدريبات الفرق يوم الثلاثاء.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق فى مسابقة التراب.



أما على صعيد الإسكيت يضم كلا من، عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين آخرين المتواجدين فى قائمة الانتظار.

وأكدت 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التى تنطلق يوم الأربعاء المقبل والتى تستمر حتى يوم 4 مارس القادم، بالإضافة إلى مصر"البلد المنظم" ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة.

تضم قائمة الدول المشاركة كلا من، الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر.

يشهد جدول منافسات كأس العالم للرماية يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين ونهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و3 و4 من نفس الشهر.