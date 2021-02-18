نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 2021.. ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي البوم الخميس 18/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 يبحث الكثير من محبي ومشجعي الرياضة السعودية اليوم وخاصة محبي كرة القدم السعودية عن جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 والذي تجرى مبارياته حالياً، والذي يعتبر كذلك المسابقة الأهم لكرة القدم السعودية داخل المملكة، حيث تشارك فيه جميع الفرق الرياضية السعودية مثل الهلال والنصر والشباب، وغيرها من الفرق التي يحبها ويشجعها المواطن السعودي، ويشعر بالانتماء والفخر عندما يشاهد المباريات الخاصة بها، ويسعده كثيراً مشاهدة الفرق المفضلة لديه والتي تضم أقوى اللاعبين السعوديين، واللاعبين الأجانب المحترفين داخل الدوري السعودي، والتي ربطتهم بالجمهور علاقة قوية وممتازة منذ سنوات.

جدول ترتيب الدوري السعودي

لا جدال من أن معرفة جدول ترتيب الدوري السعودي 2021 هو مطلب جماهيري من جميع أطياف الشعب السعودي اليوم، وجميع الفئات العمرية التي تشجع كرة القدم السعودية، حيث نجد الأطفال والكبار يتابعون بشغف المباريات التي تقام كل يوم في الدوري السعودي، والتي تقام على ملاعب مختلفة في المملكة داخل عدة مدن مختلفة، منها الرياض وجدة والأحساء، وكذلك نجد الأطفال يضعون صور اللاعبين المفضلين لهم في كل مكان، ويقوموا بمشاركة الصور بين اصدقائهم، ونجد أغلب الشارع السعودي يوم المباريات الهامة في الدوري وقد ارتدوا تيشرتات النادي المفضل لهم، من أجل تقديم الدعم له، ويتسابق المشجعين السعوديين أيضاً إلى حجز التذاكر من أجل الدخول إلى الملاعب المختلفة لحضور المباريات التي يلعبها الفريق الذي يشجعوه، ولكن من اجراءات الحالة الوبائية المنتشرة في البلاد اليوم أصبح الدوري يلعب بدون جمهور.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

شاهد معنا الآن جدول تفصيلي لترتيب الفرق داخل الدوري السعودي الآن 2021 والذي يتصدره فريق الشباب بعدد نقاط 38 نقطة وعدد مباريات 19 مباراة.

عدد المباريات عدد النقاط اسم الفريق المركز 19 38 الشباب المركز الأول 19 35 الهلال المركز الثاني 18 33 الأهلي المركز الثالث 18 29 الاتحاد المركز الرابع 18 27 الاتفاق المركز الخامس 19 27 الوحدة المركز السادس 18 25 التعاون المركز السابع 18 25 النصر المركز الثامن 18 25 القادسية المركز التاسع 19 25 الفتح المركز العاشر