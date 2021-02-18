تتويج فرسان بني مطر بطولة أندية الدرجة الثالثة

تتويج فرسان بني مطر بطولة أندية الدرجة الثالثةاختتمت بمحافظة صنعاء البطولة الأولى لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم، نظمها مكتب الشباب والرياضة بإشراف وزارة الشباب بتمويل صندوق رعاية النشء والشباب، تحت شعار " الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية".

حقق فريق نادي فرسان بني مطر لقب البطولة إثر تغلبه اليوم على فريق نادي مريخ نهم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حيث شهدت المباراة الختامية التي حضرها وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عباس المدومي ووكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان ووكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف، تنافساً بين الفريقين، استطاع خلالها فريق نادي فرسان بني مطر حسم النتيجة لصالحه بعد تسجيله هدفين في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وفي ختام البطولة تم تسلّيم درع البطولة لفريق نادي فرسان بني مطر مع ميداليات ذهبية وكأس الوصيف لفريق المريخ نهم مع ميداليات فضية، كما تم تكريم القائمين على البطولة.

وأشاد المدومي ودحان والشريف بتنظيم البطولة التي جمعت ثمان أندية من مختلف مديريات المحافظة وجهود مكتب الشباب والرياضة في تفعيل النشاط الرياضي وتحفيز الشباب.

فيما أوضح مدير مكتب الشباب بالمحافظة عبدالمحسن الشريف أن البطولة ستتبعها بطولات وأنشطة رياضية لتنمية قدرات الشباب والرياضيين في مختلف الألعاب بما فيها كرة القدم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاختتام نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد خميس ومدير التربية بمديرية نهم حزام النعيمي وعدد من رؤساء الاندية والقيادات الرياضية بالمحافظة.