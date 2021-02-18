رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

حضر اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، جزءا من تدريب الفريق الأبيض اليوم لمساندة اللاعبين قبل السفر للسنغال لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتواجد مع رئيس نادي الزمالك إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية، وعقد الثنائي جلسة قصيرة مع عبد الحليم علي، مدير الكرة في الفريق، للاطمئنان على الفريق قبل السفر.
واستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
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