نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 18-2-2021 للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات الدوري السعودي اليوم ، الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان اسمه سابقاً الدوري السعودي للمحترفين، وتعد البطولة الأساسية والرئيسية في المملكة العربية السعودية، وتعد أيضاً كرة القدم من اكثر الرياضات انتشاراً وشهرة، حيث تحظي بجمهور عريق ومشجعين من جميع الفئات العمرية، وحتي بعض السيدات تعشق ومتابعة لكرة القدم، فهذه الرياضة تضمن عدد هائل من المعجبين والمتابعين، لذلك فإن كل الدول تعطي اهتماماً كبيراً لكرة القدم، وتوفر لهم جميع الإمكانيات اللازمة لانعقاد المباريات وبثها مباشر علي التلفاز، لهذا لقد جئنا إليكم بمواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم، والقنوات الناقلة للمباريات مباشر.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم

الدوري السعودي هذا الموسم2020-2021، هو موسم الدوري ال45 للمحترفين في كرة القدم، ويعتبر هو اعلي دوري للأندية السعودية، والذي تم انطلاقه في عام 1976، وهذا طبقاً لقرار الاتحاد السعودي عن انطلاق 16 فريقاً لكرة القدم، وبدأت هذه الانطلاقة الفعلية في 16 أكتوبر 2020.

مواعيد مباريات الجولة ال19 اليوم

يوجد اليوم الخميس 18 فبراير 2021 أربعة مباريات:

مباراة الفيصلي – ضمك: وهذه المباراة سيتم انطلاقها الساعة الثالثة وخمسون دقيقة( 14:50) بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة للمباراة هي القناة الرياضية السعودية الأولي (KSA Sports 1 HD)، ومعلق المباراة عبد الله الغامدي. مباراة التعاون – الاتحاد: وهذه المباراة سيتم انطلاقها الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة( 14:55) بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة للمباراة هي القناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD)، ومعلق المباراة عيسى الحربين. مباراة القادسية – النصر: وهذه المباراة سيتم انطلاقها الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً ( 17:10) بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة للمباراة هي القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD)، ومعلق المباراة راشد الدوسري. مباراة الهلال – الاتفاق: وهذه المباراة سيتم انطلاقها الساعة الثامنة وعشرون دقيقة ( 19:20) بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة للمباراة هي القناة الرياضية السعودية الأولي (KSA Sports 1 HD)، ومعلق المباراة فهد العتيبي.