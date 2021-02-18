وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد لاعب واحد، في برشلونة يؤمن بإمكانية تحقيق ريمونتادا أمام باريس سان جيرمان".
وتابع ريفالدو: "الخسارة أمام باريس سان جيرمان ستكون على الأرجح الأخيرة لـ ميسي على ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا، برشلونة لن يستطيع منح ميسي فرصة للتتويح بلقب مهم".
وتابع: "مستقبل ميسي سيكون في باريس سان جيرمان، إنه فريق يمكنه أن يمنحك خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب".
يذكر أن برشلونة خسر أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 ، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريفالدو يفجر مفاجأة: ميسي إلى باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.