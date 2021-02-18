ريفالدو يفجر مفاجأة: ميسي إلى باريس سان جيرمان

كشف ريفالدو أسطورة نادي برشلونة، عن وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد لاعب واحد، في برشلونة يؤمن بإمكانية تحقيق ريمونتادا أمام باريس سان جيرمان".

وتابع ريفالدو: "الخسارة أمام باريس سان جيرمان ستكون على الأرجح الأخيرة لـ ميسي على ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا، برشلونة لن يستطيع منح ميسي فرصة للتتويح بلقب مهم".

وتابع: "مستقبل ميسي سيكون في باريس سان جيرمان، إنه فريق يمكنه أن يمنحك خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب".

يذكر أن برشلونة خسر أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 ، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.