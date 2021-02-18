ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي: لا تزال حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على جماهير النادى الأهلى تجاه الإعلامى مدحت شلبي بسبب تصريحاته القوية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وتهديده بفتح دفاتره القديمة حالة استمرار أزماته داخل الملاعب . كشف موقع" football data base" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التصنيف الأخير للأندية على مستوى العالم. يجري نجل محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة . أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي. نفى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سخرية شقيقه صالح جمعة نجم سيراميكا كليوباترا من الإسماعيلى. أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي يدرس جميع الأسماء المطروحة من المدربين لخلافة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، والذى تمت إقالته لتراجع النتائج. كشف سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، عن حالة وحيدة كادت أن تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي. طرح عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين، مقترحا من أجل إنهاء نادي الزمالك أزمة التجديد للتونسي فرجانى ساسي. كشف ريفالدو أسطورة نادي برشلونة، عن وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.