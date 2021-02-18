الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل.

وقرر الكاف إقامة مباراة المنتخب مع كينيا يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام مواجهة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تقام المباراتان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقرر لها من 22 إلى 30 مارس المقبل.

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي.

وجاء منتخب مصر فى المركز رقم 49 في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، برصيد 1780 نقطة.

واحتل منتخب مصر المركز رقم 49 برصيد 1432 نقطة، ليحافظ على المركز الـ 49 بين منتخبات العالم، والسادس على مستوى أفريقيا، بعد منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.