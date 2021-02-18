أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل.
وقرر الكاف إقامة مباراة المنتخب مع كينيا يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام مواجهة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تقام المباراتان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقرر لها من 22 إلى 30 مارس المقبل.
وعلى الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي.
وجاء منتخب مصر فى المركز رقم 49 في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، برصيد 1780 نقطة.
واحتل منتخب مصر المركز رقم 49 برصيد 1432 نقطة، ليحافظ على المركز الـ 49 بين منتخبات العالم، والسادس على مستوى أفريقيا، بعد منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.