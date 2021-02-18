مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للأساسيين في صالة الجيمانزيوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.