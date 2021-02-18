عبدالناصر محمد يدخل سباق المرشحين لتدريب فريق البنك الأهلي

دخل عبدالناصر محمد، المدير الفني السابق لفريق بهلاء العماني، دائرة المرشحين لتدريب فريق الكرة بنادى البنك الأهلى، خلفًا لمحمد يوسف الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الدوري العام.
وتدرس إدارة البنك الأهلى حاليا عدة سير لاختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق وتضم كلا من ضياء السيد وعصام مرعى وخالد جلال وطارق يحيى بعد رفض مختار مختار فكرة العمل فى الوقت الحالى.
وارتفعت أسهم عبدالناصر محمد بقوة فى البنك خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها فى الدورى العمانى وقيادته لبهلاء لتحقيق المركز السادس لأول مرة فى تاريخه، وخسر مباراة واحدة طوال مشواره فى عمان.
وقرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي تصعيد أحمد شعبان مدير قطاع الناشئين، لقيادة تدريبات الفريق اليوم على ملعب المقاولون العرب استعدادا لمواجهة نادى أسوان وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، ويعد أحمد شعبان من أبناء نادى البنك الأهلى وتولى مهمة إدارة الفريق فنيا بالقسم الممتاز "ب" .
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