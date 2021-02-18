أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي يدرس جميع الأسماء المطروحة من المدربين لخلافة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، والذى تمت إقالته لتراجع النتائج.
وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية"وان تو": "انتهزنا فرصة أننا لدينا متسع من الوقت بين المباراة الأخيرة والمباراة المقبلة مع أسوان".
وأضاف :"قمنا بتقييم الفريق في المباريات الماضية لكن لم يحالفنا التوفيق، وتلقينا خمس هزائم وسبع تعادلات، والدوري هذا الموسم من أصعب المواسم والمباريات متلاحقة، وكان يجب أن نعد للفترة المقبلة".
وتابع:"الجهاز القديم رحل بالكامل مع محمد يوسف، وسنجتمع مع لجنة الكرة اليوم لدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، وكل الأسماء المطروحة سيتم دراستها، والجهاز المقبل سيكمل لنهاية الموسم ونتمنى أن يحالفه التوفيق" .
وكان البنك الأهلى أعلن رحيل محمد يوسف مديره الفنى بعد الهزيمة أمام مصر للمقاصة بهدف دون رد فى المباراة الماضية من مسابقة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.