نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة مع والقنوات الناقلة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي القادمة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد اكتساح نادي المريخ بثلاثية نظيفة على أرضية ستاد القاهرة، يستعد لاعبو المارد الأحمر للسفر لملاقاة نادي سيمبا بطل تنزانيا، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يعتلي المارد الأحمر صدارة المجموعة يليه سيمبا في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف أيضاً، هذا وقد جاءت مسحة جميع لاعبي الأهلي سلبية من فيروس الكورونا استعداداً للسفر لتنزانيا، هذا ومن المعروف أن القلعة الحمراء هي أقوى نادي في أفريقيا برصيد تسع بطولات من دوري أبطال أفريقيا، كان آخرها الموسم الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي على أرضية ملعب استاد القاهرة بنتيجة هدفين مُقابل هدف بعد غياب سبع سنوات، بهدف قاتل أحرزه مُحمد مجدي قفشة في الدقيقة ال85، ويريد لاعبو النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الحصول على النجمة العاشرة، والفوز مرة أُخرى، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

يستعد الجهاز الفني بقيادة موسيماني واللاعبين للسفر لتنزانيا صباح يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري على متن طائرة خاصة، ومن المُنتظر أن يلتقي النادي الأهلي بطل أفريقيا مع سيمبا بطل تنزانيا في ملعب بنجامين مكابا الوطني، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، أما عن الترتيب فيأتي النادي الأهلي في الصدارة يليه نادي سيمبا التنزاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

سوف تُذاع مباراة الاهلي وسيمبا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على مجموعة قنوات بين سبورت المُشفرة.