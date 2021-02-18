قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.
ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
والجدير بالذكر أن الفريق فاز أمس على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.
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