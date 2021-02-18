إنهاء أزمة المخلفات المتراكمة خلف مركز شباب منشأة ناصر

أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة، أزمة إزالة المخلفات والقمامة المتراكمة خلف سور مركز شباب منشأة ناصر والتي أدت إلى تداعي حالة السور المحيط بملعب النجيل الصناعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال للإرتقاء بالخدمات الشبابية المقدمة، وفي ضوء اهتمام الدولة بتوفير أماكن مناسبة لممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

يذكر أنه فور ورود شكوي من تراكم أطنان من القمامة محملة علي سور مركز شباب منشأة ناصر، قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المديرية والمحافظة وكافة الجهات المعنية من أجل حل المشكلة بشكل فوري بسبب تداعي حالة السور وحفاظًا علي الأرواح وتمهيدًا لتطوير السور من قبل الوزارة.