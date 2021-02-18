افتتح التعاون التسجيل عن طريق عبدولي ساني في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
ونجح اتحاد جدة في إدراك التعادل عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 46.
وفي الدقيقة 68 سجل كاسيو دوس أنجوس لاعب التعاون هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.
وشارك المدافع المصري أحمد حجازي أساسيا مع اتحاد جدة أمام التعاون.
وبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي:
جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي- عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.
وبهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على التعاون ويهزمه 2 - 1.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.