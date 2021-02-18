حصاد أسبوع دوري الأبطال| نكسة جديدة لـ برشلونة.. ومحمد صلاح يواصل التوهج

أسدل الستار على مباريات هذا الأسبوع من منافسات ذهاب دور الـ 16، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد نكسة جديدة لفريق برشلونة بالسقوط أمام باريس سان جيرمان باربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب كامب نو.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز أحداث دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا:

- نكسة جديدة لـ برشلونة

بعد نتائج مخيبة في مسابقة الدوري هذا الموسم وخسارة كأس السوبر الإسباني، واقترابه من وداع كأس ملك إسبانيا، تلقى فريق برشلونة ضربة جديدة بالسقوط أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كليان مبابي "هاتريك" ومويس كين هدف، بينما جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ميسي من ضربة جزاء.

محمد صلاح يواصل التوهج:

واصل محمد صلاح توهجه خلال الفترة الأخيرة بقيادة ليفربول لتحقيق الفوز على لايبزيج بهدفين دون رد.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق محمد صلاح وساديو ماني

يوفنتوس يسقط خارج الديار:

سقط يوفنتوس أمام مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات هذا الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا:

برشلونة 1 - 4 باريس سان جيرمان

لايبزيج 0 - 2 ليفربول

بورتو 2 - 1 يوفنتوس

إشبيلية 2 - 3 دورتموند