كأس مصر .. طلائع الجيش يكتسح القناة بثلاثية

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني نظيره القناة، بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر. أحرز هدف طلائع الجيش الأول محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 24 بعد تلقيه عرضية متقنة من محمد ناصف الظهير الأيسر وأضاف على الفيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول وتمكن اليونانى بوزاس من إضافة الهدف الثالث لفريقه فى الشوط الثانى وأحرز القناة هدفه الوحيد قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق عن طريق لاعبه مروان حمدي.

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