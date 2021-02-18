وزير الرياضة يوافق على تكريم المنتخب الوطني للسلة للأنسات تحت 18 سنة

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تكريم المنتخب الوطني للسلة للأنسات تحت 18 سنة ، والذي شارك بالبطولة الأفريقية بالقاهرة خلال الفترة من 3-9 ديسمبر الماضي ، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأنسات تحت 19 سنة 2021 . وحقق المنتخب المركز الأول بالبطولة والميدالية الذهبية في إنجاز لم يتحقق منذ 10 سنوات والتأهل لبطولة كأس العالم للأنسات تحت 19 سنة 2021 بالمجر . وكان المنتخب المصري لآنسات كرة السلة تحت 18 عامًا قد فاز ببطولة إفريقيا لهذه المرحلة السنية بعد التغلب على منتخب مالي 68/63 ( يعد منتخب مالي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 انتصارات ) .

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