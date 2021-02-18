محمد صلاح على رأس تشكيل الأسبوع المثالي بـ دوري أبطال أوروبا

كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي لمباريات هذا الأسبوع التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من التشامبيونزليج.

وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة من جانب لاعبي ليفربول حيث تواجد 5 لاعبين من الريدز، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: الدفاع: أرنولد - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: محمود داوود - سوسو - كيزا - محمد صلاح - ساديو ماني

خط الهجوم: مبابي - هالاند

كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج، أول أمس، الثلاثاء بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.