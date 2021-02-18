يوفنتوس يكشف تطورات إصابة قائده كيليني

تعرض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني قائد يوفينتوس للإصابة خلال مباراة فريقه مع بورتو، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي أن اللاعب لا يُعاني من إصابة في ركبة الساق اليمنى كما تم تداوله منذ الأمس، وسيتم مراقبة حالته يوميًا، خاصة في ظل عدم ظهور أي إصابة عضلية.

وكشف النادي عن حالة كيليني، الذي أجرى فحوصات وإشاعات صباح اليوم في عيادات يوفنتوس.

وخسر يوفنتوس الإيطالي من مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الدراجاو”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف أحرزه الإيراني الدولي مهدي طارمي في الدقيقة الثانية، بعد خطأ قاتل من لاعب يوفنتوس بنتانكور الذي أخطأ في اعادة الكرة للحارس تشيزني.



في الشوط الثاني، سجل المهاجم المالي موسى ماريجا هدف بورتو الثاني، بعد 19 ثانية فقط على انطلاق الشوط.

وتمكن الشاب فيدريكو كييزا من الابقاء على حظوظ يوفنتوس في التأهل للدور المقبل، بعد أن سجل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.