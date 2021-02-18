مصر تستضيف دوري أبطال افريقيا 2021 لكرة الطائرة

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة استصافة مصر لبطولة دورى ابطال افريقيا لعام 2021 وذلك خلال الفترة من 31 مارس وحتي 21 ابريل . يأتى ذلك بعد الغاء بطولة موسم 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ويعد النادي الاهلي اكثر الاندية تتويجا ببطولة افريقيا لكرة الطائرة حيث حقق اللقب 14 مره وسيشارك الفائز بلقب دورى ابطال افريقيا في بطولة العالم

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