قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على سيمبا بطل تنزانيا لخوض لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها علي حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جري في 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.

ويخوض الأهلي تلك المنافسات للدفاع عن لقبه الذي حسمه علي حساب الزمالك ونجح في حصد الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية الذي جري مؤخرًا في الدوحة. وفيما يلي نستعرض أبرز نتائج الفريق التنزاني خلال الفترة الماضية قبل مواجهة الأهلي. يحتل فريق سيمبا المركز الثاني في ترتيب الدوري التنزاني برصيد 42 بفارق 4 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الأول مع تبقي مبارتين مؤجلتين لسيمبا. وتعبر أكبر نتيجتين حققهما سيمبا خلال الفترة الماضية هي مباراة أمام سينجيدا يونايتد بنتيجة 8-0 العام الماضي, وفريق الاتحاد الساحلي هذا الموسم بنتيجة 7-0. وفاز سيمبا هذا الموسم في 13 لقاء وتعادل في ثلاثة لقاءات وتعادل في إثنين وسجل سيمبا 42 هدفا واستقبل 8 أهداف. وتصدر الأهلي المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني حيث حقق المارد الأحمر الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية نظيفة مساء اليوم.

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