بعد الإطاحة بمحمد يوسف.. أحمد شعبان يقود تدريبات فريق البنك الأهلي الجماعية

استأنف فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بعد العودة من الراحة عقب مباراة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد تدريبات الفريق اليوم أحمد شعبان رئيس قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي لحين الاستقرار علي اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة وسيتم الإعلان عنه خلال ال48 ساعة القادمة.

ويستعد فريق البنك الأهلي للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قدم الشكر إلي المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق.