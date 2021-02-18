كوت ديفوار تشكُر وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال بعثة راسينج

تلقت وزارة الشباب والرياضة رسالة شكُر وامتنان من سفارة كوت ديفوار بالقاهرة، على اتخاذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لدليل إرشادات الوزارة وتعليمات وزارة الصحة، لاستقبال بعثة فريق راسينج كلوب إبيدجان.

وأكد وزير الرياضة دعمه ومؤازرته ومتابعته للأندية المصرية وخاصة المشاركة في المنافسات القارية (الأهلي والزمالك وبيراميدز)، كونها تؤكّد دائمًا على ريادة كرة القدم المصرية علي المستوي الأفريقي.

ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز، في السادسة من مساء الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الإياب، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وكانت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري قد وصلت القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.