هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

زاد الجدل حول تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ حل مجلس الإدارة السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وفي قرار الزمالك خلال الفترة الحالية وعلى نحو مميز في الدوري الممتاز، ان يقدم ابناء ميت عقبة مستوى رائعا على المستوى المحلي، فهو يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة بعد تحقيق تعادلين وهزيمة واحدة في 11 مباراة حتى الآن.

ويبدو أن مجلس الإدارة الجديد لا يرغب في التفريط بأحد اللاعبين من صفوف الفريق الأول لعدم التعرض لهجوم شرس من الجماهير وخصوصًا فرجاني ساسي، وهذا ما شاهدناه خلال انتقال مصطفى محمد والغضب الجماهيري الذي تلقاه اللاعب ومجلس الادارة والتضارب الذي حدث بسبب موقف عدم التفريط في اللاعب واصرار اللاعب على الرحيل.

وفي السابق كان مصطفى محمد هو المهاجم الأميز في الزمالك وفي الدوري المصري بالكامل، فكان هو الذي يخلص الأبيض من أي أزمة يصادفها.

فاستسلم مجلس الإدارة الى طلبات مصطفى محمد وأيضًا للقيمة المادية التي قدمها نادي جالاتا سراي التركي.

أما في هذه الفترة نجد أن اللاعب الأكثر تميزًا هو فرجاني ساسي الذي أعلن عن قدراته الخاصة في آخر مباراة خاضها مع الزمالك أم الاسماعيلي ، وسدد كرة وحيدة كان مكانها الشباك أعلن عن فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

ويبدو أن متطلبات فرجاني ساسي التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سواء كانت مادية أو أي بنود أخرى في العقد سوف يصل مجلس الإدارة الى حل مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية لعدم خروج اللاعب من الفريق الأول.

ولكن ما تردد ان فرجاني ساسي يملك العديد من العروض العربية الخارجية ويدرس اللاعب الخروج من نادي الزمالك لتحقيق ما هو أفضل في عالم الاحتراف الخارجي بعد رحلته في الزمالك وتوهجه وعشق الجماهير له.