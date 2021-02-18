قبل لقاء سيمبا .. تاريخ مواجهات الأهلي مع بطل تنزانيا

واجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في 4 مناسبات أول مباراة جمعت الفريقين كانت في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، وفاز سيمبا بدار السلام 2-1 ورد الأحمر بالقاهرة بالفوز 2-0.
وآخر مواجهتين كانتا فى دور المجموعات موسم 2019، وفاز الأهلى بخماسية نظيفة، وحقق الفريق التنزاني الفوز بهدف نظيف على ملعبه.
ويخوض الأهلي تلك المنافسات للدفاع عن لقبه الذي حسمه علي حساب الزمالك ونجح في حصد الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية الذي جري مؤخرًا في الدوحة.
وتصدر الأهلي المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني حيث حقق المارد الأحمر الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية نظيفة.
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