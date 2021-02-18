إعلان حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
ويلتقى المنتخب الوطني مع منتخب كينيا باستاد كاسراني بنيروبي يوم 25 مارس المقبل، تحت قيادة طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا، يضم: فيكتور جوميز "حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع".
وتستضيف مصر، منتخب جزر القمر، يوم 29 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، تحت قيادة طاقم تحكيمي من مالي يضم: بوبو تراوري "حكم ساحة"، بابا يومبوليبا "مساعد أول"، أمادو بيلي جيس "مساعد ثان"، جاوسو كاني "حكم رابع".
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