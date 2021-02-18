قبل السفر إلى تنزانيا.. حمدي فتحي يتألق برفقة زوجته

شارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حمدي فتحي على الصورة التي ظهر بها مع زوجته عبر استوري بإنستجرام قائلا "حبي". وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدا الجمعة. وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

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