الزمالك يوقع عقوبة على شيكابالا بعد واقعة مباراة الإسماعيلي

قرر أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك توقيع غرامة مالية وفقا للائحة على محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد واقعة غضبه من تغييره فى لقاء الإسماعيلى الأخير.
وعلم دوت الخليج أن أشرف قاسم اجتمع بشيكابالا وطالبه بضبط أعصابه والاستمرار فى الالتزام باعتباره قائد الفريق ودوره هام فى المرحلة المقبلة للم الشمل.
وأعرب شيكابالا عن اعتذاره لعدم للاحتفال مع زملائه بهدف ساسى، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد فى الملعب لنهاية المباراة خاصة أن مستواه لم يكن سيئا.
وتسافر بعثة الزمالك إلى السنغال صباح السبت المقبل لمواجهة تونجيث الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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