أهان زميله.. الاتحاد الإيطالي يغرم بوفون 5 آلاف يورو في لقاء بارما

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، توقيع غرامة على الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون بعد أن توجه بالسباب لزمليه في فريق الأرجنتيني بورتانوفا.

وكانت المحكمة الفيدرالية الوطنية قد فتحت تحقيقا مع حارس اليوفى بسبب تهمة ازدراء الأديان، بعد قيامه بشتم زميله بورتانوفا خلال مواجهة بارما في الكالتشيو يوم 19 ديسمبر الماضى.

وكان بوفون مهددا بعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بعد واقعة تلفظه بالشتائم في حق زميله في الفريق لكنه فرض عليه عقوبة الغرامة 5 آلاف يورو فقط.

وكان جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، تم اختياره كأفضل حارس مرمى في كل العصور من قبل لجنة تحكيم من زملائه، تضم مانويل نوير وجوليو سيزار وبيتر شمايكل.

وتواصلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مع 18 حارس مرمى يمثلون 18 دولة مختلفة لسؤالهم عن الأفضل على مر العصور "GOAT" لحراس المرمى.

الفائز في التصويت، على الرغم من امتناع الكثيرين عن اختيار حارس واحد فقط، أو اقتراح أكثر من اسم واحد، كان حارس مرمى يوفنتوس المخضرم بوفون بسبعة أصوات، تبعه بفارق ضئيل ليف ياشين بخمسة أصوات، ثم دينو زوف بصوتين.