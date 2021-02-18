كل من هو أهلاوي يثير غضب شيكابالا .. أحمد فهمي أول الضحايا

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا عدوًا لكل من هو أهلاوي، وهذا ما وجدناه في العديد من المواقف أبرزها الاشتباك الذي نشب بينه وبين الفنان أحمد فهمي الذي طالما عرف بأنه مشجع أهلاوي خلال إحدى الحفلات.

- أزمة شيكابالا وأحمد فهمي

نشبت أزمة بين محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، خلال تواجدهما في حفل زفاف صديق مشترك بينهما، لتصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

الأزمة سببها التعصب للغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، حيث بدايتها كانت بعد مباراة كأس السوبر التي أقيمت في فبراير الماضي بالإمارات، وتوج بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية، حيث توجه شيكابالا نحو جمهور المارد الأحمر، وقام بتوجيه إشارات أثارت الجدل.

وخلال تواجد فهمي وشيكابالا في حفل شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وصديق مشترك بين الطرفين، حدثت مشادة كلامية بينهما، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل أصدقاء الطرفين.

وبعد حدوث تلك الأزمة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، الكثير من الأحاديث عن تلك الواقعة، ليخرج وكيل أعمال أحمد فهمي ويوضح ما حدث بالتفاصيل، عبر حساب الفنان على موقع التواصل الاجتماعي.

وكيل فهمي أكد على أن الفنان كان يرغب في إنهاء الخلاف بينه وبين شيكابالا، حتى قام الأخير بتوجيه السباب له ولجمهور النادي الأهلي، وهو ما لم يتقبله أحمد فهمي، ليرد عليه بالسباب أيضًا لشخص لاعب الزمالك دون توجيه أي سباب إلى نادي الزمالك أو جمهوره.

- شيكابالا وحسين السيد

شهدت الدقيقة 42 من مباراة الزمالك والإسماعيلي مشادة بين شيكابالا قائد فريق الزمالك وحسين السيد لاعب الأهلي السابق فريق الإسماعيلي بعدما توجه شيكا إلى حسين السيد من أجل الاعتذار له بعد تصادم اللاعبان على بعد منطقة جزاء الإسماعيلي.

توجه شيكابالا من أجل مصافحة حسين السيد ولكن تعمد إزاحته بقوة بعد وضع يده على "قفاه" ليزيحه بقوة وتدخل حكم المباراة من أجل تهدئة شيكابالا الذي ظهر عليه علامات الغضب والتعصب بعد ضغط الدراويش القوي وخطأ محمد أبوجبل الذي كان سيكلف الفريق هدفا لولا خطأ محمد الشامي الذي أهدر الكرة بغرابة.