الدوري السعودي.. جوميز يقود الهلال أمام الاتفاق

أعلن الجهاز الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمباراة الاتفاق، المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري السعودي.

ويدخل الهلال المباراة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويبعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الشباب، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السادس وبرصيده 27 نقطة.

ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: الشهراني – علي آل بليهي – جانج هيون سو - البريك

خط الوسط: سالم الدوسري – ناصر الدوسري – كويلار – أندريه كاريو

خط الهجوم: لوسيانو فيتو – جوميز