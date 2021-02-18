الدوري السعودي.. جوميز يقود الهلال أمام الاتفاق

ويدخل الهلال المباراة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويبعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الشباب، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السادس وبرصيده 27 نقطة.
ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: حبيب الوطيان
خط الدفاع: الشهراني – علي آل بليهي – جانج هيون سو - البريك
خط الوسط: سالم الدوسري – ناصر الدوسري – كويلار – أندريه كاريو
خط الهجوم: لوسيانو فيتو – جوميز
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