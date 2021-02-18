جوميز يقود الهلال للفوز بثلاثية على الاتفاق في الدوري السعودي

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني، ويبعد بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة بـ 38 نقطة.
وافتتح المهاجم المخضرم جوميز التسجيل للهلال في الدقيقة 58، ثم أضاف أندريه كاريو الهدف الثاني للزعيم عند الدقيقة 73.
وقبل النهاية بعشر دقائق تمكن جوميز من إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.
وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 27 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي في المباراة المقبلة مع النصر يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيخوض الاتفاق مواجهته القادمة مع الفتح يوم الثلاثاء القادم أيضا.
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