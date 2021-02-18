طالب إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق باتشيكو المدير الفني بنادي الزمالك بوضع محمود علاء بخط الهجوم بدلا من الدفاع.
وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر ردا على متابع قائلا "او باتشيكو يلعبوا مهاجم ممكن يكون افضل !!".
وكان أحد متابعي إبراهيم سعيد غرد قائلا "محمود علاء كويس بس يركز في الدفاع وينسي الهجوم".
وفاز الزمالك على الإسماعيلي أمس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.
ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد يطالب باتشيكو بوضع محمود علاء مهاجما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.