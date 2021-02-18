3 أسباب تجعل ليفربول يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي

ظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي بأداء قوي في بطولة كأس العالم للاندية التى حقق فيها المارد الاحمر برونزية والمركز الثالث بعد الفوز علي الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي.

اداء محمد الشناوي في البطولة العالمية جعل الانظار العالمية تتجه له كما ان التوقعات زادت بشكل كبير حول مستقبل حارس عرين الاحمر للانتقال الي دورى اوروبي كبير خلال الفترة المقبلة.

ونادت جماهير كرة القدم المصرية بإنضمام الشناوي لمواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي بعد الاداء الكارثي لحراس مرمي الريدز وتعثراتهم خلال المواجهات.

3 اسباب تجعل ليفربول تفكر في استقدام محمد الشناوي :

- مستوي اليسون الكارثي

تسبب اليسون حارس مرمي الاول لفريق ليفربول في عدة تعثرات بسبب اخطائه السازجه طوال الفترة الماضية وكان ابرزها امام مانشستر سيتي حينما خسر الريدز بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويبدو ان مستوي اليسون تأثر بكثرة الاصابات وابتعاده عن الملاعب لفترة طويله خلال الفترة الماضية ويعد الموسم الحالي حافظ الحارس علي نظافة شباكه في 5 مواجهات فقط واستقبل 20 هدفا في 22 مباراة.

-لا حارس بديل في ليفربول

لا يوجد حارس بديل في لفربول خلفا لـ اليسون ووجود ادريان كارثة اكبر لليفربول من الحارس الاساسي ولا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في اغلب المباريات.

- نجاح التجربة المصرية

نجاح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني مع فريق ليفربول وظهوره بأداء قوي مهد الطريق في اوروبا بشكل عام للنظر للاعبين المصريين وقدراتهم في الوصول للعالمية وتحقيق انجازات مختلفه.

ويعد محمد صلاح المعشوق الاول للجماهير في ليفربول ورغم تعثرات الفريق الاخيرة الا ان قلوب الجماهير لا تزال متعلقه بالفرعون المصري.